Vom Steissbein an schiebt es sich nach oben, verästelt sich über den Schulterblättern. Eine Art vergoldetes Fossil, das sich auf die Wirbelsäule legt. Die schimmernden Knochen fächern sich nach oben hin auf – zu einer zweiköpfigen Schlange. Einem Drachen? Einem funkelnden Dämon, der das so empfindliche Rückgrat seiner Trägerin Zendaya schützt? Kürzlich erschien die Schauspielerin zum Pariser Ballon D'Or in einem schwarzen Kleid. Bodenlang und hochgeschlossen. Der dunkle Zauber der Vintage-Roberto-Cavalli-Robe entfaltete sich erst, als die 25-Jährige sich umdrehte. Niemand wäre ihr so in den Rücken gefallen. Schliesslich sah gerade der so verschwenderisch geschmückt über alle Massen betörend aus.