echoes – Bridging Craftsmanship and Contemporary Design

Basalto Collective & DT22

Die Ausstellung «echoes» stellt das akribische Schweizer Design dem traditionellen mexikanischen Handwerk gegenüber. Der Name soll eine Aufforderung sein, positive Erzählungen über kulturellen Austausch in den Vordergrund zu stellen. Am Samstag, 21. September 2024, gibt es einen spannenden Austausch zwischen mexikanischen und schweizerischen Designern und Künstlern und das ganze findet in ausgefallenem mexikanischem Ambiente statt.