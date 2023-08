Gasgrill Select 3 XL Plus von Campingaz

Seit ich mitten in der Stadt Zürich in meiner Traumwohnung wohne, möchte ich so viel Zeit wie möglich draussen verbringen. Genauer gesagt in meinem Garten. (Ja, ich hatte bei der Wohnungssuche unheimlich viel Glück!) Auch das Dinner verlege ich in den Sommermonaten gerne auf meine Terrasse. Statt in der warmen Küche zu verschmachten, findet sogar die Zubereitung des Znachts seit wenigen Wochen draussen statt. Auf meinem neuen Gasgrill von Gampingaz. Dort brutzelt Abend für Abend nicht nur die (vegane) Cervelat, auch Gemüsepfanne, Halloumi und sogar Pizza zaubert mir der Grill in Minutenschnelle verzehrbereit auf den Teller. Kurz: I.Love.It.

Denise Kühn, Redaktorin Lifestyle