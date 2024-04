«Diamanten können wunderbar sein und Einschlüsse haben. Sie können schön sein, auch wenn sie nicht perfekt sind»,

sagt sie über die natürliche Schönheit der Steine.

Ihr Ansatz ist nicht nur eine Hommage an die zeitlose Schönheit von Diamanten, sondern auch eine Feier der weiblichen Stärke und Unabhängigkeit, die in vielen ihrer Kollektionen zum Ausdruck kommt. Messika hat sich zu einer international anerkannten Marke entwickelt, deren Schmuck von Berühmtheiten getragen wird und in luxuriösen Boutiquen weltweit zu finden ist.