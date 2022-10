Zu spät? Schwarze Flecken? Waschen! Aber wie?

Geht der Mantelsaum dennoch als Sieger aus dem Speichen-Gemetzel hervor, hinterlässt das meist Spuren. Es ist ein dunkler Mix aus Kettenöl und Strassendreck, der immer an den wilden Ritt erinnern wird.

Handelt es sich um einen Trenchcoat aus Popeline oder Baumwolle, lässt sich das Problem mit einem normalen Waschgang lösen, indem man die Flecken vorher mit Spülmittel oder Gallseife behandelt. Aber Obacht: Vorher unbedingt das Ettikett checken!

Kettenöl lässt sich mit ... Überraschung ... Fett lösen! Butter oder Margarine entpuppt sich dabei als Geheimwaffe. Weil sich Fett mit Öl verbindet, lässt sich Letzteres besser entfernen. Butter oder Margarine also dick auf die Flecken auftragen und mit einem Fön heiss machen – bis Margarine oder Butter über die dunklen Stellen verlaufen. Anschliessend nimmt man den Fett-Öl-Mix mit einem alten Tuch auf. Das Textil darf dann in die Waschmaschine. So heiss wie möglich, je nachdem, was das Etikett sagt.

Ist der geliebte, warme Wollmantel den Speichen zum Opfer gefallen, hilft vermutlich kein Hausmittel der Welt. Denn meist warnt schon das Etikett davor, Wollteile mit der Hand oder in der Maschine zu waschen. Die einzige Option: Das arme Ding muss zum Profi in die Reinigung. Ist aber Nasswäsche erlaubt, darf der Mantel im Wollwaschgang bei maximal 30 Grad in die Maschine, mit einer niedrigen Schleuderzahl und mit einem geeigneten Waschmittel. Ausserdem wichtig: Keinen Weichspüler verwenden, die Trommel nicht überladen und Wollmäntel niemals im Tumbler trocknen!