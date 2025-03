Kettenöl lässt sich mit ... Überraschung ... Fett lösen! Butter oder Margarine entpuppt sich dabei als Geheimwaffe. Weil sich Fett mit Öl verbindet, lässt sich Letzteres besser entfernen. Butter oder Margarine also dick auf die Flecken auftragen und mit einem Fön heiss machen – bis Margarine oder Butter über die dunklen Stellen verlaufen. Anschliessend nimmt man den Fett-Öl-Mix mit einem alten Tuch auf. Das Textil darf dann in die Waschmaschine. So heiss wie möglich, je nachdem, was das Etikett sagt.