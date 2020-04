Von Isabel Marant bis Chloé – wer in der Schweiz auf der Suche nach dem berühmt-berüchtigten French Chic ist, der wird beim Zürcher Shop Vestibule ganz sicher fündig. In gleich doppelter Ausführung können wir uns im Kreis 1 und 8 inmitten von Newcomer-Labels, Klassikern und Basics austoben – bis unser Spiegelbild «tres chic à la parisienne» schreit. Das Sortiment besteht aber nicht ausschliesslich aus französischen Roben – Inhaberin Laurence Antiglio hat ein glückliches Händchen für taufrische Hype-Brands: So dürfen Staud, Totême oder By Far in ihren Kleiderzimmer-ähnlichen Läden nicht fehlen. Nur was, wenn Laurence ihre Türen bis auf ungewisse Zeit verriegeln muss?