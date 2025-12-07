Vom Wert der Wechseljahre

Wenn ich zurückschaue, kommt es mir so vor, als hätte ich mein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, mich zu beweisen. Gegenüber meinem Umfeld, aber auch gegenüber einer Gesellschaft, die sich zum Beispiel in Form von Online-Kommentaren ständig in Sachen einmischt, die sie überhaupt nichts angeht. Ich wollte beweisen, dass ich eine gute Mutter und erfolgreich im Job sein kann. Ich wollte beweisen, dass ich toll aussehen und eine gute Köchin und trotzdem Feministin sein kann. Ich wollte allen, die auch je nur ein Fünkchen Kritik an irgend einer meiner Entscheidungen laut werden liessen, zeigen, dass ich locker alles auf die Reihe kriege. Was mir dabei Antrieb gab, war Bestätigung. Jedesmal, wenn jemand Bewunderung darüber äusserte, wie gut ich in Schuss sei für mein Alter und dafür, dass ich zwei Kinder habe, war das wie Benzin für mich. Jedes Lob trieb mich an, jede Kritik brachte mich ins Wanken, auch wenn ich mir nichts anmerken liess. Ich bin heute erschrocken darüber, wie sehr ich meinen Selbstwert von anderen abhängig machte.