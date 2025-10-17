Warum der AMG Purespeed ein Sammlertraum ist

Aber es geht um mehr als nur um Aufmerksamkeit. In kaum einem neuen Auto kommt man dem befreienden Gefühl des Töfffahrens so nahe wie im AMG Purespeed – ohne, dass man sich um Schräglage und Schutzkleidung Gedanken machen und auf die Sicherheit schützender Knautschzonen verzichten muss. Der Purespeed steht für die Symbiose aus Purismus und Moderne. So ist er in gewisser Weise das perfekte Modell für den Auftakt der «Mythos»-Reihe. Denn um diese selbst macht Mercedes weiterhin ein Geheimnis und lässt kaum durchblicken, was man damit bezwecken will. Vielleicht interpretiert Mercedes das Wort Mythos und die geplante Serie im literarischen Sinn, wonach eine traditionelle Geschichte beschrieben werden soll, die typischerweise ein natürliches oder soziales Phänomen erklärt?