Das passiert, wenn wir den Schlafanzug zu lange tragen

Warum es so wichtig ist, den Schlafanzug häufig zu wechseln? Zum einen tragen wir unsere Nachtwäsche tatsächlich viel länger, als uns eigentlich bewusst ist – meist zwischen acht und zwölf Stunden. Ausserdem produziert unser Körper vor allem in der Nacht viel Schweiss, der sich an unserer Schlafbekleidung festsetzt. Gleiches gilt für alte Hautschuppen, die wir in der Nacht verlieren. Mit der Zeit sammeln sich also immer mehr Bakterien auf dem Stoff – und die können bei einem geschwächten Immunsystem der Auslöser für eine Blasenentzündung, aber auch für Haut- oder Darminfektionen sein.