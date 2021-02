Warum ihr vorm Mittagsschlaf Kaffee trinken solltet

Wie immer wird alles optimiert, auch der kleine Nap am Mittag

Wie jetzt? Eigentlich lässt einen das Koffein doch gar nicht erst einschlafen? Schlafexperten wie der amerikanische Psychologe Michael J. Breus empfehlen den sogenannten «Nap-A-Latte» tatsächlich vor allem vor dem Mittagsschlaf, da er ein wahrer Energie-Booster für den Körper ist. Die Methode des «Coffee Naps» ist laut vielen Studienergebnissen der gar perfekte Weg, sich aus dem Nachmittagstief zu hieven.

Trinkt man vor dem Päuschen auf Bett oder Sofa eine Tasse Kaffee, spaziert das Koffein über das Blut in den Kopf. Sobald die Stimulanz das Gehirn erreicht, werden dort Rezeptoren geblockt, die ansonsten von einem anderen Stoff namens Adenosin, das dem Koffein vom Molekülaufbau her ähnelt, besetzt sind. Adenosin ist schuld daran, wenn wir uns müde fühlen. Während wir schlafen, wird genau das abgebaut. Und dann, Jackpot: Bumst nun das Koffein an diese frei gewordenen Rezeptoren, tritt ein, was niemand vermutet hätte: Wir fühlen uns hellwach, da das Koffein effektiver und intensiver wirken kann. Auch, weil es nach dem Nickerchen viel mehr Rezeptoren als sonst belegen kann.