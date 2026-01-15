Warum ist Weichspüler eigentlich unappetitlich?

1. Schlachtabfälle machen die Wäsche weich

Iiiiiiiih … In den meisten Fällen sorgt Rinderfett dafür, dass der Pullover so richtig kuschelig wird – der Tiertalg legt sich wie ein Film um die Gewebefasern. Weil das Produkt aus Schlachtabfällen gewonnen wird, ist es für die Hersteller extrem günstig. Uns ekelt es! Auf der Packung versteckt sich das Tierfett hinter dem komplizierten Begriff «Dihydrogenated Tallowoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate». Um den grausigen Inhaltsstoff in Zukunft zu vermeiden, solltet ihr am besten einen veganen Weichspüler verwenden – damit seid ihr auf der sicheren Seite.