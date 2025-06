Warum Lausanne immer eine Reise wert ist

Lausanne hat die Füsse im Genfersee und den Kopf in den Wäldern des Jorat. Zwischen diesen beiden Punkten wurde die Stadt einst auf drei Hügeln gebaut, bevor sie sich in alle Richtungen ausbreitete. Dass die Lausannerinnen und Lausanner von sich behaupten, die schönsten Beine der Schweiz zu haben, kommt nicht von ungefähr – das Stadtzentrum und die Uferpromenade trennen rund 220 Höhenmeter. Zur Entwarnung: Es gibt verstreut über die Stadt etwa zwanzig öffentliche Lifte, die als bequeme Abkürzungen dienen. Lausanne ist reich an Museen und hübschen Plätzen, hat aber darüber hinaus Überraschendes zu bieten. Oder hätten Sie gedacht, dass der Besuch eines Parkhauses Sightseeing verspricht? Von La Riponne aus lässt sich im dritten Stock durch ein Bullauge ein Blick auf die Louve erhaschen. Denn wer durch die Stadt schlendert, geht über zwei Flüsse – Louve und Flon wurden vor hundert Jahren in den Untergrund verbannt. Des Weiteren hat Lausanne einen urbanen Weinberg mit 600 Rebstöcken, eine Unterführung mit kunstvollem Fresco der Stadt, einen Turmwächter, der nächtens vom Glockenturm der Kathedrale die Stunden ausruft – seit 600 Jahren. Und auf der Place de la Riponne steckt in einem der 142’430 Pflastersteine eine Zange. Viel Spass beim Suchen!