Ob Mode, Möbel oder Musik, Retro ist allgegenwärtig. Auch in der Autowelt feiert die Formsprache der vergangenen Jahrzehnte ein eindrückliches Comeback. In einer Zeit, in der Elektrifizierung und Digitalisierung rasant voranschreiten und sich Fahrzeuge mit Elektromotoren und grossen Touchscreens zunehmend angleichen, bietet das Retro-Design Emotionen und Identität. Und erinnert an eine Ära, in der Autos noch Charakter, Ecken und Kanten hatten. Was dabei auffällt: Es fühlen sich nicht nur die Generationen angesprochen, die die Originale noch kennen. Auch junge Leute finden Gefallen an der Ästhetik der Ikonen vergangener Epochen.