Was bringt Pfannen und Töpfe wieder zum Glänzen?

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst, abgelenkt durch den Pöstler, zu lange am Handy gequatscht, noch schnell die Wäsche aus dem Trockner geholt, mit dem oder der Nachbar/in geflirtet – und schon ist es passiert: Gemüse, Kartoffeln oder Fleisch sind in der Pfanne ver- und angebrannt. Um sich nicht auch noch die Finger zu verbrennen, müssen Pfanne oder Topf vorerst abkühlen, bis sie gereinigt werden können. Aber mit Lappen, einfachem Putzmittel und Wasser ist es meist nicht getan, lassen sich hartnäckige Krusten nur schwer entfernen. Super-Tipps, wie wir uns mühsames Scheuern ersparen können.