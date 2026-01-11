Was hat im Abfluss nichts zu suchen?

Jagt euch der Gedanke, mit spitzen Fingern Reste aus dem Abflusssieb zu fischen, auch von einem kleinen Schüttel-Schub in den nächsten? Also schnell den Hahn aufdrehen und Reste und Ekel einfach davonspülen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Richtig? Hmm, leider eher aus den Augen, in die Rohre. Und die Kanalisation. Und ins Wasser. Die Rechnung, dass sich alles, was wir in Spüle und Toilette kippen, wie von Zauberhand in Luft auflöst, geht nämlich leider nicht ganz auf. Vieles schwemmt auf, lagert sich ab, sorgt für Verstopfungen und allenfalls für üble Gerüche. Drum bitte lieber einmal mehr schütteln, für einen Moment ganz tapfer sein und doch ratzfatz (vielleicht mithilfe von Handschuhen oder einem Küchenpapier) ordnungsgemäss das Sieb reinigen. Besonders die folgenden Dinge haben im Abfluss rein gar nichts zu suchen: