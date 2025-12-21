Was hilft bei unbequemen Schuhen?

Er haucht getragenen Pullis wieder frischen Wind ein und macht auch drückende Schuhe bequem: der Gefrierschrank. Denn stellen sich die neuen Heels direkt nach dem Kauf doch als etwas zu eng heraus, kann das Eisfach die rettende Lösung sein. Dazu einfach eine Plastiktüte in den Schuh stecken, mit Wasser füllen, zuknoten und einfrieren. Wird das Wasser zu Eis, dehnt es sich aus und weitet den drückenden Schuh. Hätten das Cinderellas Schwestern gewusst, wäre ihnen eine Menge Blut erspart geblieben.