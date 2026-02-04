Was hilft dabei nachhaltig zu reisen?

Dem Teufelskreis entkommen? Easy!

Was das für euch nun heissen soll? Mehr Commitment für Full-Size-Produkte, weniger Flugreisen? Das wäre natürlich der Idealfall fürs Klima. Aber auch kleine Schritte helfen. Wer die Mini-Goodies im Hotel links liegen lässt und stattdessen in kleine Mehrwegfläschchen investiert, kann seine eigenen Produkte abfüllen. Feste Körper- und Haarseife kommt ganz ohne Verpackung aus und fliegt problemlos im Handgepäck. Und: Auch immer mehr Firmen erkennen den Bedarf nach nachhaltigen Lösungen.

Nach dem deutschen Entscheid, ab 2021 bei Wegwerfprodukten wie Wattestäbchen und Geschirr auf Plastik zu verzichten, zieht die Hotelindustrie in Kalifornien nach. Ab 2023 sind Plastikflaschen wie die für Mini-Duschgel und -Shampoo verboten. Viele grosse Ketten haben den Schritt zu Full-Size-Produkten in ihren Zimmern bereits hinter sich. Nur ein Tropfen auf den heissen Stein? Das Marriott schätzt die Einsparungen bei einem Hotel mit 140 Zimmern auf 100 Kilo Plastik pro Jahr. Rechnet man dass auf die 13’000 Zimmer allein in der Stadt Zürich um, kommt man auf über neun Tonnen jährlich – von den Ausmassen in Kalifornien wollen wir gar nicht erst anfangen.