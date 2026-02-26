Was hilft gegen Jeans-Frust?

Die Jeans sind nach dem Waschen höllisch eng

Geht es euch wie uns, dann zögert ihr zuerst den Waschgang eurer Jeans so weit wie möglich hinaus und vermeidet im Anschluss das Tragen der frisch gewaschenen Stücke um jeden Preis. Und das alles nur, um sich die ersten unbequemen Stunden zu ersparen, in denen sich die Jeans zwei Nummern zu klein anfühlen. Die gute Nachricht: Eigentlich muss das gar nicht sein. Der ehemalige «Levi’s»-Chef Chip Bergh höchstpersönlich rät dringend davon ab, Jeans überhaupt zu waschen. Das schadet Farbe und Form. Besser: Die Jeans regelmässig über Nacht ins Gefrierfach legen. Das tötet die Bakterien ab, die nach einer Weile für unangenehmen Geruch sorgen können. Und jetzt ratet mal, was nach dem Frosten mit der Passform der Jeans passiert. Genau: Nüt. Sie bleibt so wunderbar bequem wie vorher.