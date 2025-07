6. In Ton und Menge vergriffen

Oh Schreck! Das sieht in Realität ganz anders aus, als ihr es euch vorgestellt habt? Welcome to the Real World – wo Fehler wie diese vermieden werden können. Testet den Ton, indem ihr die Farbkarte des Herstellers an die Wand haltet oder zuerst einmal einen Mini-Probe-Eimer verstreicht. Damit euch der Saft zwischendrin nicht ausgeht, vor dem Kauf die Fläche ausmessen (Länge × Breite = Quadratmeter) – auf der Verpackung des Eimers könnt ihr nachlesen, wie viel Quadratmeter mit dem Inhalt gestrichen werden können.