Was kann Nagellackentferner noch so?

Er desinfiziert Beauty-Helfer und Rasierer

Wir alle haben einen Rasierer in der Dusche oder am Waschbecken liegen. Aber wann wir das letzte Mal die Klinge gewechselt haben? Puh, schwer zu sagen. Und sollten wir eigentlich mal wieder die Pinzette reinigen? Die Wimpernzange? Die Antworten auf diese Fragen lauten höchstwahrscheinlich «Es ist zu lange her» und «Ja!». Hier kommt – ihr ahnt es schon – der Nagellackentferner ins Spiel. Sofern er denn Aceton enthält. Das wirkt nämlich desinfizierend. Alle Tools einige Minuten in ein Nagellackentferner-Bad geben und danach gut abspülen.