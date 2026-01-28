Was kann Nagellackentferner noch so?

Er fristet ein Dasein im Badezimmerschrank und kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn der Lack mal wieder ab ist. Also ab muss. Ihr wisst schon. Rauf aufs Pad, Nägel wieder auf Vordermann bringen. Das wars. Dabei kann der Nagellackentferner so viel mehr. Und zwar Folgendes:
Er rückt Tee- und Kaffeeflecken auf die Pelle
Die Tasse kommt frisch aus dem Geschirrspüler und trotzdem prangen da immer noch unübersehbare Kaffee- oder Teerückstände im Inneren oder am Rand? Sowas von nervig! Aber eigentlich halb so wild. Weil: Ein mit Nagellackentferner getränktes Wattepad oder Tuch lässt die Flecken ruckzuck verschwinden (einige Muster allerdings auch, darum ist bei kostbarem Porzellan grosse Vorsicht geboten). Der Tasse danach am besten gleich noch einen Waschgang gönnen oder sie gründlich mit Spülmittel auswaschen. Voilà!
Er sagt hartnäckigen Stickern den Kampf an
Der «Wer bremst, verliert»-Sticker auf dem Autoheck war vielleicht vor ein paar Jahren mal witzig, jetzt wärt ihr den klebrigen Fehltritt aber gern wieder los? Die Preisschilder unter den neu gekauften Gläsern liessen sich nicht richtig abziehen und klaffen jetzt als weisse Fetzen an deren Unterseite? Alles kein Weltuntergang, aber auch nicht wirklich schön. Deshalb: Die Aufkleber so gut es geht von der Oberfläche abziehen und die lästigen Reste mit einem Pad voll Nagellackentferner weg rubbeln. Achtung: Bei empfindlichen Materialien wie Lack oder Holz unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Entferner keinen Schaden anrichtet.
Er verpasst angeschlagenem Leder ein Makeover
Schuhe, Portemonnaies, Gürtel oder Taschen aus Glattleder(!), die ihre besten Tage bereits hinter sich haben, und jetzt mit diversen kleinen Kratzern oder Schlieren eher Mitleid erregen, können mit einem in Nagellack getränkten Tuch wieder aufgebessert werden. Auch hier gilt allerdings, das Material erst an einer dezenten Stelle zu testen. Sicher ist sicher.
Er desinfiziert Beauty-Helfer und Rasierer
Wir alle haben einen Rasierer in der Dusche oder am Waschbecken liegen. Aber wann wir das letzte Mal die Klinge gewechselt haben? Puh, schwer zu sagen. Und sollten wir eigentlich mal wieder die Pinzette reinigen? Die Wimpernzange? Die Antworten auf diese Fragen lauten höchstwahrscheinlich «Es ist zu lange her» und «Ja!». Hier kommt – ihr ahnt es schon – der Nagellackentferner ins Spiel. Sofern er denn Aceton enthält. Das wirkt nämlich desinfizierend. Alle Tools einige Minuten in ein Nagellackentferner-Bad geben und danach gut abspülen.