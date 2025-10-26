Was passiert, wenn Imperfektion sichtbar wird

Natürlich liessen auch Bemerkungen wie ich könnte mal wieder etwas Schlaf vertragen oder ein Lächeln würde auch nicht schaden nicht lange auf sich warten (irgendwie scheint nie der falsche Zeitpunkt zu sein, einer Frau zu sagen, sie solle doch mal lächeln ...). Ja, ich weiss, dass man damit rechnen muss, wenn man so etwas online postet. Genauso wie ich damit rechnen muss, dass Herr oder Frau Weltert aus Uster beim Betrachten des Fotos, das jeweils zu dieser Kolumne erscheint, das dringende Bedürfnis verspürt, mich wissen zu lassen, ich sähe aus «wie ein 100 Tönner». Fakt ist: Wer es wagt, sich sichtbar zu machen – insbesondere dann, wenn er oder sie in irgend einer Weise nicht dem gesellschaftlichen Ideal entspricht –, bekommt Hate. Fakt ist aber auch: Nur, weil das allen passiert, und es Tausende tun, heisst das nicht, dass es okay ist!