Was verrät die Farbe eurer Kleider über euch?

Rot

Dynamisch, heiter, selbstsicher und überzeugend – so steht ihr in einer roten Bluse vor versammelter Mannschaft. Man sieht euch das Feuer an, ihr drückt Wärme und Stärke aus. Aber, Vorsicht: Auch Aggressionen, Gefahr und Egoismus gehören in den Rucksack der Farbe Rot. Wollt ihr Aufmerksamkeit generieren und alle anderen in den Schatten stellen (zum Beispiel nachts im Club), ist diese Farbe der Knaller. Sie während einer hitzigen Diskussion zu tragen, ist hingegen weniger ratsam.