Welche Fehler machen wir alle beim Putzen?

1. Das richtige Timing

Jeden Tag alle Räume nass aufzunehmen, macht keinen Sinn. Das Gegenteil hingegen auch nicht. Bei der Frage, wie oft man putzen sollte, verfahren wir am besten nach dem 3-Phasen-Schema. Die 1. Phase ist einfach zu erkennen, weil sie offensichtlich ist, also staubig oder dreckig – so sollte der Esstisch nach jedem Einsatz abgewischt werden. Und gebrauchtes Geschirr gehört in die Spülmaschine, nicht in das Waschbecken. Zudem sollte man jeden Tag die Bettdecken aufschütteln und die Wohnung lüften. Bei anderen Sachen reicht es, wenn man sie einmal wöchentlich tut. Zur Phase 2 gehören: Überall Staub wischen, gründlich staubsaugen, Bettwäsche wechseln und das Bad und die Küche komplett reinigen. Monatlich auf der Liste steht: Polstermöbel mit dem Staubsauger absaugen. Schondecken waschen und je nach Benutzung den Ofen reinigen. Fenster gehören zur Kategorie Bonus (Siehe Punkt 6).