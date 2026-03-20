Welche Position ist für deine Pflanzen am besten?

Die Expedition beginnt noch ohne Pflanze, mit der Wahl des richtigen Platzes. Ist diese getroffen, gilt: Lichtverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und Temperatur beobachten. Nicht jede Pflanze fügt sich in jede Umgebung. Vor dem Kauf prüfen wir, ob die Blätter keine braunen Stellen aufweisen und frei von Milben, Läusen oder anderen Tieren sind. Nach dem Kontrollblick geht es zur Kasse und ab nach Hause, wo das eigentliche Abenteuer beginnt. Giessen Sie sie mit abgestandenem Wasser, das enthält weniger Kalk. Und meinen Sie es nicht zu gut – viele grüne Gefährten, zum Beispiel Sukkulenten, verzeihen Trockenheit mehr als Staunässe. Wachsen Wurzeln aus dem Topf, muss ein neuer her. Generell passiert das alle drei Jahre. Dabei sollte der Topf maximal sechs Zentimeter grösser als der aktuelle sein und der Innenrand mindestens drei Zentimeter Abstand zum Pflanzenballen haben. Übrigens darf bei der Vielfalt an Töpfen vor Freude geschrien werden. Aber bitte wie Tarzan: Aaaahiahiaaahia.