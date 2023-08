Welcher Tagebuch-Typ seid ihr?

Typ 1: Täglich Erlebtes festhalten

Eingebaut in die Routine klappt der tägliche Tagebucheintrag. So schafft sich das fleissige Schreiberlein jeden Tag Platz im Kopf für den nächsten Tag. Erlebtes und Gefühltes findet in schriftlicher Form einen Platz und wird verewigt. Denn wir vergessen manchmal mehr, als uns lieb ist. Beim späteren Nachlesen können wir uns genau an diese vergessenen Momente erinnern.