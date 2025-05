weltschmerz

Ich erinnere mich an Dutzende Male, als ich weinend von der Schule nach Hause kam – weil etwas Furchtbares passiert war, das absolut nichts mit mir zu tun hatte. Zum Beispiel als die Buben meiner Klasse, es muss in der dritten oder vierten gewesen sein, unseren Mitschüler Toni in einen Abfalleimer steckten und diesen die Treppe runterschubsten. Ich weinte oft wegen Toni. Er wohnte in meinem Quartier, und alle wussten, dass er zu Hause verprügelt wurde. «Zeig mal deine Streifen am Rücken», hänselten ihn die Jungs auf dem Pausenplatz. Einmal hab ichs der Lehrerin gesagt. Sie zuckte nur die Schultern und meinte «Buben!». Damals, Mitte der Achtziger Jahre, eine vollkommen akzeptable Reaktion. Für mich immer wieder ein Grund, an der Welt, die doch eigentlich so schön und gross und spannend war, zu zweifeln.