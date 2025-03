Wer gebraucht werden will, muss brauchbar sein!

Die Welt hat sich schnell verändert. Und wir, die wir patriarchale Strukturen mit der Muttermilch aufsogen, kommen da nicht mit. Fakt ist: Diese Strukturen werden immer brüchiger, ob wir wollen oder nicht. Denn sie sind nicht mehr das, was die Gesellschaft künftig braucht. Kaum eine Familie kann von einem einzigen Gehalt leben, viele Frauen wollen nicht nur arbeiten, sie müssen – und unsere Wirtschaft braucht sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was unter anderem zur Folge hat, dass Frauen finanziell nicht mehr von Männern abhängig sind. Was wiederum zur Folge hat, dass Frauen, die entdecken, dass sie in jeder Hinsicht auf eigenen Füssen stehen können, auch emotional nicht mehr von Männern abhängig sind. Denn emotionale Abhängigkeit entsteht dann, wenn man Frauen erzählt, sie seien ohne Männer weniger wert – was man jahrelang getan hat. Dass Frauen jetzt merken, dass das nicht wahr ist, führt genau zu dem, was auch Renzo will, wie er sagt: Beziehungen auf Augenhöhe.