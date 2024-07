Haiti

Sich dem Chaos entgegenstellen, die Kultur der Insel feiern: Das ist die Message der haitianisch-italienischen Designerin Stella Jean für die Outfits der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Karibikstaates. Auf Jupe und Hosen ist ein Bild des lokalen Malers Philippe Dodard gedruckt, das Chambray-Shirt nach alter Tradition in Haiti gewoben. «Unsere 15 Athletinnen und Athleten sind Botschafter des Friedens, deren Aufgabe in der Heimat so viel grösser ist als die, in Paris eine Goldmedaille zu gewinnen», so Jean.