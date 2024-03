4+1 Hacks, die euren Geschirrspüler glücklich machen

1. Auch der Spüler will gespült werden

Sein Job ist es, Dinge sauberzumachen, also muss er selber der Saubermann schlechthin sein? Aber denkt nur mal an die ganzen Essens- und Getränkereste, das Fett und den Kalk die mehrfach in der Woche in ihm herumwirbeln. Ja, auch der Spüler freut sich, wenn er mal gespült wird. Ohne Ladung an Bord. Dafür gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt Maschinenreiniger – oder ihr stellt eine Tasse Essig in die Maschine. Beides neutralisiert Gerüche, hilft gegen Kalk und sorgt für Sauberkeit.