Wer war die erste Beauty-Queen?

Die Fehde begann im Januar 1915: Die amerikanische Beauty-Unternehmerin Elizabeth Arden suchte ein schickeres Lokal. Sie war bereits an der vornehmsten Adresse New Yorks mit einem Schönheitssalon vertreten – an der Fifth Avenue, im dritten Stock der Nummer 509. Nun wollte sie vergrössern und vor allem mit Schaufenstern auf sich aufmerksam machen. Ein mögliches Lokal hatte sie besichtigt, es aber als zu klein befunden. Dann der Schock: Der Vermieter der Liegenschaft Fifth Avenue 673 informierte sie, er habe jemand für das Ladenlokal gefunden.Und wie das halt so ist: Auch Dinge, die man eigentlich nicht will, werden begehrenswert, wenn jemand anders sie will. Arden liess abklären, wer der Mieter sei. Die Antwort war ein noch grösserer Schock: Helena Rubinstein, wie Arden ein aufstrebender Stern am Himmel der Schönheitsprodukte, hatte sich den Laden geschnappt. Arden war ausser sich.