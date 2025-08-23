Wie Änderungen im Homeoffice den Workflow verbessern

Feng Shui hilft dem Flow

Die chinesische Harmonielehre kümmert sich um unser Qi, sprich unsere Energie und Emotionen, und um die Tätigkeit unseres neurohormonalen Systems.

Unserem Qi soll es besonders gut gehen, wenn wir unseren Schreibtisch so ausrichten, dass wir die Tür(en) des Raumes im Blick haben. So sehen wir, wer und was den Raum betritt und verlässt, was innerlich für ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle sorgen soll. Wer mit dem Rücken zur Tür sitzt, fühle sich unterbewusst ausgeliefert und liesse sich schneller ablenken, was die Konzentration beeinträchtige. Gleiches gilt übrigens ebenfalls für euren Arbeitsplatz im regulären Büro.