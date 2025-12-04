Wie bekommt man Fonduegeruch weg?

Der Morgen danach kann ziemlich unangenehm sein – vor allem dann, wenn man vor ein paar Stunden noch gemütlich sein Brot ins Fondue getunkt hat. Der kalte Käsegeruch haftet an den Vorhängen, klebt an den Stoffservietten und schickt letzte Grüsse aus dem Abfalleimer – wähhh! Am besten lässt man es gar nicht erst so weit kommen. Gleich nachdem man die «Grossmutter» vom Caquelon-Boden geschabt hat, geht es auch dem Käsegeruch an den Kragen. Hier die drei besten Tipps: