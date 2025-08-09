Ob wild, klassisch, pastell oder bunt – wir würden mal behaupten, über den richtigen Strauss Blumen freut sich jede*r. Schliesslich ist es wissenschaftlich belegt, dass Blumen sich positiv auf unsere Psyche auswirken. Ein Effekt, denen wir zu Krisenzeiten natürlich mit Handkuss annehmen. Und so strahlen die Bouquets derzeit in vielen Wohnungen mit den ersten Sonnenstrahlen um die Wette. Traurig wird es dann, wenn die Blümchen langsam, aber sicher das hübsche Köpfchen hängen lassen. Der Griff zur Tonne schmerzt. So ganz umgehen können wir den Tod unser bunten Stimmungsaufheller zwar nicht (es sei denn, wir trocknen sie), mit dem ein oder andern Trick, lässt der sich aber zumindest etwas hinauszögern.