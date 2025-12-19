Wie der Weihnachtsbaum nachhaltig wird

5. Wählerisch sein – und den Baum weiter verwerten

Wenn euch all die Alternativen trotzdem nicht zusagen, solltet ihr beim Kauf eurer Tanne wenigstens auf Herkunft und Produktion achten. Nehmt am besten eine, die eine Bio- oder FSC-Kennzeichnung hat und somit ohne Pestizide gezüchtet wurde. Ausserdem solltet ihr nicht immer zu importierten Nordmanntannen greifen, sondern auch mal Fichten oder Kiefern aus der eigenen Region wählen.

Und wenn es dann ein ökologischer Baum geworden ist und ihr ihn nach den Festtagen loswerden wollt, könnt ihr ihn sinnvoll entsorgen. Heisst: Geht in den Tierpark oder Zoo in eurer Nähe und verschenkt das Bäumchen als Futtermittel. Oder benutzt die Zweige als Deko- oder Brennmaterial.