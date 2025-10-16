Wie findet ihr den perfekt sitzenden BH?

Fangen wir mal mit den Basics an. Wir kaufen einen BH, wollen ihn im besten Fall schon im Laden anprobieren, und dann: kommen die drei Hakenleisten. Wenn man seinen Umfang schon ganz genau angeben muss, was soll dann dieser Spielraum? Nun, es ist (zum Glück) nicht einfach die Lust der Industrie, uns restlos zu verwirren. Es steckt eine Idee dahinter. Beim ersten Anprobieren sollte der BH im äussersten Haken geschlossen werden und hier stramm sitzen. Den Spielraum nach Innen braucht es, damit das Band auch dann noch passt, wenn es durchs Tragen und Waschen weiter wird. By the way: Ist selbst im innersten Haken kein Halt mehr da, ist es Zeit, Lebewohl zu sagen.