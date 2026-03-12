Wie geht nachhaltig Wäsche waschen?

Mit dem richtigen Waschmittel

In der Waschmittel-Abteilung verliert ihr bei all der Auswahl schnell mal den Überblick (und den Glauben an die Menschheit, bei den Preisen der Anbieter)? Muss gar nicht sein. Mit einem Color- und einem Vollwaschmittel seid ihr bestens bedient. Spezielle Sorten braucht es lediglich für Seide oder Wolle. Waschmittel für Schwarzes oder Weisses oder spezielle Schmutzfangtücher? Sinnlos und teuer. Achtet ausserdem unbedingt darauf, Pulver statt Gel zu kaufen. Das belastet die Umwelt deutlich weniger. Die beste Wahl ist ein superkompaktes Colorwaschmittel. Das entfernt normale Verschmutzungen schon bei 30 Grad, kommt ohne Bleichmittel und Aufheller aus und ist enorm ergiebig.