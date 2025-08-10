Die richtige Methodik kennen

Erinnert ihr euch noch an den riesigen Hype um Marie Kondo? Nun … der ist vorbei. Die Suchanfragen nach ihrer Methode sind um 80 Prozent gesunken. Dafür hat eine andere Dame mit ihrer Praktik die putzfreudigen Herzen der Pinterest-User gewonnen: Die «FlyLady-Methode» wird 40 Prozent mehr gesucht, als üblich. Sehr grob umrissen sieht die so aus, dass wir einen Timer stellen und immer nur 15 Minuten einen bestimmten Bereich unserer Wohnung putzen, aufräumen, aussortieren oder was auch immer man sonst noch so tun kann, um Ordnung in unser zu Hause zu bringen. Was dann noch übrig ist, wird beim nächsten Mal in Angriff genommen. So wird man von der Arbeit nicht überrannt.