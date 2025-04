Wie häufig sollten wir den Spülschwamm wechseln?

Spülschwämme und -lappen gehören in jeden guten Haushalt. Sie dienen zum Putzen, Wischen und Spülen. Meist liegen davon sogar mehrere Ausführungen in der Küche. Doch tummeln sich im Textil auch nach dem gründlichen Auswaschen unterm Wasserhahn noch zahlreiche Keime und Bakterien. Das Problem: Feuchtigkeit bietet Bakterien und Keimen den perfekten Nährboden. Die teils gesundheitsgefährdenden Erreger können in Rekordgeschwindigkeit vor sich hin wachsen.