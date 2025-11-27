Wie kann man Fehlkäufe vermeiden?

5. Trotzt unschlagbarem Schnäppchen-Preis: Würde ich das Teil auch zum Normalpreis kaufen?

Die Sale-Falle lauert ständig und überall: am Blackfriday, den Schlussverkäufen oder im Outlet. Die Gefahr etwas zu kaufen, nur weil es 75% reduziert wurde, ist riesig. Doch: Meistens gibt es einen guten Grund dafür, dass genau dieses Stück im Sale gelandet ist – es wurde während der Saison nicht gut verkauft. Bevor ich es kaufe, frage ich mich also ganz ehrlich, ob ich es auch zum Normalpreis gewollt hätte. Wenn nicht, ziehe ich tapfer an dem Schnapper vorbei. So habe ich zwar nur wenig gespart, aber selbst diesen Betrag kann ich sicher besser investieren! In das nächste, perfekt sitzende Lieblingsteil, das zu mir passt und easy zu kombinieren ist.