Wie lange sollten wir duschen?

Ihr liebt so richtig brodelnde Duschen? Morgens, abends, eigentlich immer? Ihr werdet es nicht mögen, aber: Heisses Wasser is nix. Es trocknet die Haut aus und reizt sie. Wir sprachen eingangs vom sogenannten Cold Out. Wer nun direkt vor Angst erstarrt, der entspanne sich kurz: Es geht darum, die letzten 30 Sekunden des dampfenden Duscherlebnisses mit dem kältesten Wert, den das Wasser erreichen kann, zu beenden. Auf gleicher Stufe, auf Hochtouren.

Warum eine halbe Minute? So lange brauchen wir, um auch wirklich jeden Teil des Körpers zu erwischen, inklusive Achselhöhlen, Haaren, Gesicht, sonstigem verstecktem. Ums leichter zu machen: Wasser kaltstellen, aus dem Strahl treten, warten, bis die Temperatur gesunken ist. Mit Fuss oder Hand testen. Ein Bein nach dem anderen unters Eis stecken, dann den Oberkörper, dann das Gesicht nachreichen. Umdrehen und Rücken reinhalten, Arme hoch, Haare nass machen, Nacken benetzen und das Wasser zum Schluss ein paar Sekunden den unteren Rücken entlanglaufen lassen. Bäm! Endorphine! Suchtgefahr! Vertraut uns, es lohnt sich.