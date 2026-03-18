Wie richtet ihr kleine Räume ein?

3. Tausend und eine … Lampe

Die meisten sind ja der Meinung, dass man in kleinen Räumen unbedingt auf eine Deckenleuchte setzen sollte, weil für alles andere sowieso kein Platz ist. Überraschung: Dem ist nicht so! Eine indirekte Beleuchtung mit Lampen und Lichtern aus allen Ecken vergrössert den Raum und setzt noch dazu dekorative Akzente. Eine Deckenleuchte ist zwar platzsparend, wirkt aber erstickend. Versucht lieber, eurem Zimmer mit mehreren Lichtquellen mehr Gemütlichkeit zu verpassen und so das Licht im ganzen Raum zu verteilen.