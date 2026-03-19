Wie strahlen Fenster streifenfrei?

2. Die richtigen Utensilien

Wer auf das falsche Material setzt, hat schon verloren, bevor er angefangen hat. Die Profis wissen, was es braucht: eine weiche Bürste, fettlösendes Spülmittel, Glasreiniger und ein Fenstersauger. Falls man Letzteres nicht zur Hand hat, tut es auch ein Schwamm, ein Abzieher oder ein Mikorfasertuch. Wer möchte, kann auch spezielle Produkte zur Fensterreinigung kaufen oder sich selber was mixen. Wie das geht, erklären wir hier.