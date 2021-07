Wie wir im Sommer richtig lüften

Eine kleine Anleitung:

1. Die richtige Uhrzeit

Auch wenn man so viel vom Sommer wie möglich in die eigenen vier Wände holen möchte: Den ganzen Tag die Fenster zu öffnen, ist leider ein No-Go. Denn so kann die warme Luft ungehindert in die Wohnung strömen und ist auch nur schlecht wieder rauszubringen. Anders als im Winter gilt: Gelüftet wird am Morgen und am Abend. Idealerweise zwischen 5 und 6 Uhr in der Früh, oder sonst nach Sonnenuntergang. Vorsicht: Bei Dachgeschosswohnungen machen wir eine Ausnahme. Da sich diese im Sommer rasch aufheizt, kann man die Fenster die ganze Nacht hindurch offen lassen. Am Tag lässt man sie zu, ausser die Raumfeuchtigkeit ist zu niedrig.