SupportYourLocalBusiness

Dass nachhaltiges Einkaufen unglaublich wichtig ist, wissen wir eigentlich. Manchmal rückt es trotzdem etwas in den Hintergrund, weil wir von Sales, Schnäppchen und den ständig neuen Kollektionen wortwörtlich überschwemmt werden. Die aktuelle Krise hat uns auf den Boden der Realität zurückgeholt! Uns wurde wieder bewusst, dass die Art, wie wir shoppen, einiges beeinflussen kann. Bei Wild & Solivo kriegt man nicht nur ein hochwertiges Kleidungsstück, sondern unterstützt mit dem Kauf gleichzeitig den Hersteller dahinter. Das Geschäft in Baden wählt seine Manufakturen ganz gezielt aus und überlässt nichts dem Zufall. Viele sind kleine Familienbetriebe, die noch traditionell von Hand arbeiten. Genau diese Individualität spiegelt sich auch in den Kleidern wieder: Sei es in der speziellen Art des Webens, der Waschung einer Jeans oder der nachhaltigen Baumwolle eines Shirts. Neugierig geworden? Dann nehmt euren Freund gleich mit auf die Shopping-Tour – bei Wild & Solivo gibts auch eine schöne Männerabteilung.