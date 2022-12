Die Seele baumelt, der Körper schwebt: Im Hotel der Superlativen lässt es sich entschleunigen, staunen und geniessen. Ob die 2'400 Quadratmeter grosse Wellnessoase oder der 5 Meter hohe Käse-Humidor – im The Chedi Andermatt ist alles eine Nummer grösser und luxuriöser. In dieser Saison verwandelt sich der Innenhof des 5-Sterne-Hotels, das einen Mix aus Schweizer-Chalet-Chic und Asia Flair wagt, in ein zauberhaftes Winter Wonderland. Auf verschneiten Pfaden und inmitten eines neu gepflanzten Tannenwaldes kommt man in den Genuss von Glühwein, Maroni und Schweizer Klassiker wie Ghackets mit Hörnli. Wer auf der Suche nach dem besonderen Etwas ist, wird hier mit Garantie fündig: Neben der kulinarischen Highlights kann man im The Winter Village auch einen privaten (nicht einsehbaren) Holzzuber sowie eine Fass-Sauna für vier Personen buchen. Auch für die kleinsten Gäste ist gesorgt: Unternimmt der Kids Club des Hotels einen Ausflug ins The Winter Village wird geguetzelt und gebastelt. Einmal pro Woche findet sogar ein Spaziergang mit Lamas durch das winterliche Andermatt statt. Sign us up!