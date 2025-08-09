Zerzauste Haare, Leinenkleider, sonnengeküsste Haut. Auf dem Tisch: Feigen, frisches Sauerteigbrot – und eine riesige Keramikschale mit aufgeschlagener Butter. Alles wirkt ein wenig unperfekt, aber warm, weich, vertraut. Das Butter Girl lebt irgendwo zwischen Italienurlaub, Vintage-Küche und Stillleben. Butter steht plötzlich für eine neue Ästhetik – nicht laut, nicht glattpoliert, sondern sinnlich, still und nostalgisch. In einer Welt, die lange kalorienarm, clean und optimiert sein wollte, ist sie auf einmal zurück: als Farbe, Genuss, Lebensgefühl.