Zerzauste Haare, Leinenkleider, sonnengeküsste Haut. Auf dem Tisch: Feigen, frisches Sauerteigbrot – und eine riesige Keramikschale mit aufgeschlagener Butter. Alles wirkt ein wenig unperfekt, aber warm, weich, vertraut. Das Butter Girl lebt irgendwo zwischen Italienurlaub, Vintage-Küche und Stillleben. Butter steht plötzlich für eine neue Ästhetik – nicht laut, nicht glattpoliert, sondern sinnlich, still und nostalgisch. In einer Welt, die lange kalorienarm, clean und optimiert sein wollte, ist sie auf einmal zurück: als Farbe, Genuss, Lebensgefühl.
Noch vor wenigen Jahren galt Butter als das Gegenteil von trendy: fettig, altmodisch, ungesund. Während Olivenöl in hippen Küchen glänzte und Avocados in jeder Bowl thronten, wurde Butter maximal als Backzutat geduldet – oder vom Speiseplan gestrichen. Zu konservativ. Zu dickmachend. Zu cholesterinhaltig. Irgendwie 80er Jahre. Doch derzeit scheint sie überall: glänzend, geschlagen, weich, gelb. Und irgendwie ... begehrenswert. Butter erlebt gerade ein Comeback – als Food-Trend, Farbwelt und popkulturelles Phänomen. Woher kommt der plötzliche Hype?
Butter wird wieder aufgeschlagen – wortwörtlich
Auf TikTok und Instagram wirbelt seit Monaten «whipped butter», also nichts anderes als aufgeschlagene Butter, durch die Feeds: Sie ist cremig, luftig, mit Fleur de Sel bestreut und wird auf Brote gestrichen wie eine zarte Wolke. Food-Stylists, Influencer und Szene-Restaurants servieren sie spiralförmig angerichtet, in silberglänzenden Behältnissen, dekoriert mit Blüten, Zitronenzesten, manchmal sogar farblich eingefärbt. Butter ist nicht mehr die unscheinbare Basiszutat aus dem Kühlschrank. Sie ist der Star.
Die Idee ist simpel und maximal sinnlich: Butter auf Raumtemperatur bringen, aufschlagen, verfeinern und dann löffelweise auf warmes Sauerteigbrot, knusprige Kartoffeln oder gegrilltes Gemüse geben. Der Hype liegt nicht nur im Geschmack, sondern im Visuellen. Butter ist eine Performance geworden, eine Slow-Food-Geste mit hohem Like-Faktor.
Butter Yellow als Farbe des Sommers
Auch in Mode und Interior ist Butter tonangebend. «Butter Yellow» heisst der Farbton, der irgendwo zwischen Vanillecreme, Teewärme und nostalgischem Tageslicht liegt. Er ziert Leinenkleider, Nagellacke, Wandfarben und Porzellan.
Zwischen ermüdenden knalligen Farben und einem zu neutralen Beige wirkt Buttergelb wie ein subtiles Leuchten – weich, warm, elegant. Marken wie The Row, Totême oder COS setzen auf buttergelbe Basics, Popstar Sabrina Carpenter wurde zum Gesicht der Farbe.
Auch in der Beauty-Welt ist Butter schon längst angekommen: «Buttery Skin» bezeichnet einen Glow, der nicht glasig, sondern samtig wirkt. Also nicht wie Highlighter auf Hochglanz, sondern wie eine Haut, die nach Urlaub, Pflege und einem Leben ohne Stress aussieht.
Der Rückzug ins Vertraute?
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Butter gerade jetzt wieder den Zeitgeist trifft. In einer Welt voller Krisen, Unsicherheit, Überinszenierung und ständiger Selbstoptimierung gewinnt, was weich, echt und verlässlich wirkt. Butter ist der stille Kontrapunkt zu Proteinpulver, Clean Eating und Hyperproduktivität – ein Symbol für Genuss, Sinnlichkeit und das Handgemachte.
Doch die Sehnsucht nach Einfachheit bewegt sich in einem Spannungsfeld. Ob bewusst oder nicht: Die Ästhetik rund um Butter fügt sich in ein grösseres Narrativ ein, das Sehnsucht nach «einfacheren Zeiten» und dem Vertrauten von Kindheit, Familie, Küche und Weiblichkeit à la «Tradwives» inszeniert. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Unsicherheit funktioniert diese Rückbesinnung wie eine visuelle Komfortzone – mal unschuldig und nostalgisch, mal mit unterschwellig konservativem Einschlag.
Ob Trostspender, Lifestyle-Statement oder romantisierte Rückschau – Butter ist vieles zugleich. Und vielleicht liegt genau darin ihre neue Kraft.