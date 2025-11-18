Wusstet ihr was Kaffeesatz alles kann?

3. Ungeziefer in die Flucht schlagen

Wer das Glück hat, ein Gemüsebeet zu besitzen, sich dafür aber regelmässig mit Schnecken und/oder Ameisen rumschlagen muss, der wird über diesen Tipp besonders dankbar sein. Die kleinen Kriechtierchen haben Kaffee nämlich überhaupt nicht gern und machen (meistens) einen Bogen um Beete, die mit Kaffeesatz bestreuselt wurden.

Auch Wespen sind keine Kaffee-Fans. Nächsten Sommer könnte es sich also lohnen, auf dem Balkon oder im Garten etwas Pulver in einer feuerfesten Schale anzuzünden und die fliegenden Quälgeister mit dem aufsteigenden Rauch in die Flucht zu schlagen.