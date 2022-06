Durch die hohen Temperaturen können Körper, Zimmer und Bett schon mal so erhitzt sein, dass das Einschlafen schrecklich schwerfällt. Am offiziellen Tag des Schlafes wollen wir uns aber endlich mal mit gutem, gesundem Schlaf auseinandersetzen. Um in Zukunft trotzdem gewohnt schnell einzudösen, haben wir 10 einfache und hilfreiche Tipps gegen die Probleme mit der nächtlichen Hitze.