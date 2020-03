Der kleine Coffeeshop mit integrierter Café-Bar «Gap’s Cup» im Gstüehl in Baden ist einen Abstecher wert. Für gewöhnlich geniesse ich den ausgezeichneten und liebevoll zubereiteten Cappuccino inhouse und verbinde den Kaffeegenuss mit einem Smalltalk mit Geschäftsführer Gap. In Zeiten von Corona hat die Café-Bar nur noch für Take-away-Besucher geöffnet. Viel verantwortungsbewusster ist es, den Kaffee nicht auswärts zu holen, sondern direkt bei sich zu Hause zu geniessen. Wer in der Selbstisolation einen exzellent schmeckenden Wachmacher trinken will, deckt sich am besten mit Kaffeebohnen und Kaffeeutensilien von Gap’s Cup ein. Geöffnet ist zurzeit von Mittwoch bis Sonntag, 09.00 bis 17.00 Uhr. Aufgrund der sich ständig verändernden Situation und der volatilen Nachfrage kann es aber sein, dass er seine Öffnungszeiten anpassen muss. Bitte helft mit, dass dieser Kleinbetrieb nicht schliessen muss. Gap ist ein Herzensmensch, der in jedem Besucher das Gute sieht.

Sarah Huber, Online Editor